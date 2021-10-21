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تفوز بمنصب نائب رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)

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مصر تفوز بمنصب نائب رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) تفوز بمنصب نائب رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)

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فازت ، مُمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمنصب نائب رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) للفترة من (2021-2023).

جاء إعلان حصول الهيئة على هذا المنصب، أثناء مشاركة المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، بالمؤتمر السنوي للرابطة في دورته الـ 25، والذي عقد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث عقدت الجمعية العمومية للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار على هامش المؤتمر، وتم انتخاب الأعضاء ضمن فعاليتها.

من جانبه، أوضح المستشار محمد عبدالوهاب أن حصول الهيئة العامة للاستثمار على منصب نائب رئيس الرابطة، يأتي إيمانًا من الهيئة بأهمية التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، كما يأتي استكمالا للجهود المبذولة في تعزيز دورها الإقليمي والدولي بالمنظمات الدولية المعنية بالاستثمار ومن بينها الرابطة، واتساقا كذلك مع مستهدفات الهيئة نحو مضاعفة جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.

وأضاف أن انتخاب هيئة الاستثمار لهذا المنصب جاء تتويجًا أيضا للجهود، التي بذلتها الهيئة بالرابطة لتبادل الخبرات والترويج للإصلاحات الضخمة التي قامت بها الدولة المصرية، ومن بينها تهيئة مناخ الاستثمار من خلال التنظيم والمشاركة في العديد من المنتديات الإقليمية؛ بهدف بناء قدرات الكوادر من وكالات ترويج الاستثمار لتعزيز دور هذه الوكالات في منظومة الاستثمار العالمي ودعم مسيرة التنمية في دولهم.

تجدر الإشارة إلى أن الرابطة قد تم إنشاؤها في عام 1995، وتضم حاليًا 126 عضوًا؛ حيث تعد هذه الرابطة منصة دولية تضم وكالات ترويج الاستثمار؛ من أجل التواصل وتبادل أفضل الممارسات في مجال جذب الاستثمارات ودعم تنفيذ الخطط والمستهدفات الاستثمارية للأعضاء.

المصرى اليوم

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