"الحبوب" تصرف 13.8 مليون ريال مستحقات الدفعة الـ16 لمزارعي القمح المحلي

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لصافي كمية مستلمة 9.664 طناً لعدد 32 مزارعاً قاموا بتوريد الكميات المخصصة

بدأت المؤسسة العامة للحبوب صرف مستحقات الدفعة الـ16 لمزارعي القمح المحلي شاملة الدفعة السابعة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما أُودِع في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 13.849.842 ريالاً، لصافي كمية مستلمة 9.664 طناً، لـ32 مزارعاً، منهم 6 مزارعين وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، ليبلغ إجمالي ما أُودِع منذ بداية الموسم 742.968.585 ريالاً لـ2021 مزارعاً وبكمية 558.687 طناً.

يُذكر أن المؤسسة بدأت استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي من 22 شعبان 1442هـ، حيث بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 574.577 طناً لـ2075 مزارعاً.

ولقرب إقفال موسم الاستلام لهذا العام، تدعو المؤسسة المزارعين لسرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات التدقيق.