"مدينة المستقبل" يعلن إطلاق المرحلة الرابعة من الحجوزات

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بعد اكتمال الحجوزات في المراحل الثلاث

أعلنت شركة المزيني العقارية اليوم الخميس، عن إتاحة الحجوزات في المرحلة الرابعة في مشروعها (مدينة المستقبل)؛ وذلك بعد اكتمال الحجوزات في المراحل الثلاث الماضية؛ حيث يعد المشروع نموذجًا سكنيًّا في الجزء الشرقي من مدينة الرياض.

ويُعد مشروع مدينة المستقبل أحد المشاريع النموذجية في الرياض؛ حيث يقام على مساحة تتجاوز خمسة ملايين متر مربع، يضم 4415 منتجًا سكنيًّا تتنوع بين فلل سكنية وأراضٍ متكاملة البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى شبكة الطرق والأرصفة والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية ومحطات للنقل العام.

ويمتاز المشروع بأسعاره المعتدلة؛ حيث إن متوسط أسعار الأراضي في "مدينة المستقبل" يبلغ 1500 ريال للمتر المربع، وهو ما يُعد التزامًا من إدارة المشروع للمساهمة في رفع نسبة التملك للمواطنين؛ وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

كما تعد "مدينة المستقبل" مشروعًا متكامل الخدمات، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع جودة الحياة حيث تم تضمين ممرات للمشاة والأرصفة في كامل المشروع، بالإضافة إلى مجموعة من الحدائق والمسطحات الخضراء والمسطحات المائية بتصاميم فريدة؛ بهدف تقديم منتج يليق بالعملاء.

ويتميز المشروع بموقعه الريادي شمال طريق الدمام وقربه من المناطق والمواقع الحيوية على مستوى الرياض؛ الأمر الذي يُكسبه قيمة إضافية، ويوفر المشروع مركزًا مخصصًا للمبيعات لاستقبال العملاء، كما أن رحلة العميل داخل المركز سهلة وميسرة، لتسجيل البيانات والاطلاع على المخططات ومن ثم الحجز عن طريق موظفي المبيعات.

ويوفر المشروع آليتين ميسرتين للبيع؛ الخيار الأول عبارة عن دفعات بناءً على نسب الإنجاز، والخيار الآخر عبارة عن أقساط شهرية يسبقها دفعة أولى، ودفعة أخيرة وقت الإفراغ، كما أن المشروع حقق نجاحات خلال فترات البيع الثلاث الماضية.