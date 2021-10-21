نقيب الزراعيين: برامج التداول الآمن للمبيدات يوفر فرص العمل ويحقق طموحات الدولة في «غذاء آمن»

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اختتم الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، والدكتور مصطفى عبدالستار، مساعد أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والمشرف على الدورات التدريبية، بحضور الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، بمشاركة 32 من المتدربين من مختلف المعاهد والمعامل المعنية بتداول المبيدات، دورة تدريب مطبقي المبيدات والتي نظمتها لجنة المبيدات بالتعاون مع نقابة المهن الزراعية بهدف تطوير أعمال مطبقي المبيدات حول الاستخدام الأمثل والمسؤول للمبيدات.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن لجنة المبيدات بوزارة الزراعة تقوم بدور هام وحيوي لضبط منظومه تداول واستخدام المبيدات وعمليات المراقبة على مصانع ومحال المبيدات وترشيد استخدام المبيدات لانتاج غذاء صحي وامن والحفاظ على البينة.

وأضاف «خليفة»، أن برامج التداول الآمن للمبيدات يوفر فرص العمل ويحقق طموحات الدولة في «غذاء آمن»، موضحًا أن دورات مطبقي المبيدات ساهمت في إضافة مهنه زراعية جديده للمهن الزراعية القائمة، كما أنها توفر فرص عمل لشباب الزراعيين، موضحًا أن الدورات التدريبية تضمن الحد من معدلات الغش في الاستخدام وحماية الزراعة المصرية.

وأوضح نقيب الزراعيين إن هذه الدورات تأتي أيضًا في إطار المشروع القومي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري و«حياه كريمة» والحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى ان هذه الدورات تساهم في ضمان رفع كفاءة المبيدات في مواجهة الآفات الزراعية بصورة مستدامة تحقق زيادة إنتاجية المحاصيل والوقاية من الآفات وضمان جودة المنتجات الزراعية وفقا لمعايير سلامة الغذاء، فضلا عن مساهمتها في الحد من الإفراط في استهلاك المبيدات.

من جانبه، أشاد الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها السابق، بالتطور في أعمال لجنه مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة من خلال التطبيق الرقمي للتوصيات الفنية ونشر دليل المبيدات الذي تقوم اللجنة بتحديثه ونشره سنويًا على المنصات الالكترونية، بما ينعكس على تعميم الخدمات التي تقدمها اللجنة لصالح القطاع الزراعي والمزارعين والمستثمرين والمهتمين بالقطاع الزراعي لكليات الزراعة بالجامعة المصرية.

وأضاف «شمس الدين»، أن المبيدات تمثل 6% من قيمة مستلزمات الانتاج الزراعي في مصر بقيمة تقدر بـ3 مليار جنيه ونحن امامنا تحدي كبير، حيث نحن نحاول ان نحقق أكبر قدر من المكاسب بأقل قدر من التكاليف، وذلك من خلال الأخذ بالمعايير العلمية العالمية.

وأوضح رئيس جامعة بنها السابق، أن أهمية هذه الدورات تأتي نظرا لإرتباطها بأنظمة تطبيق معايير الجودة وسلامة الغذاء ودعم كل ما من شأنه الإستخدام الآمن والفعال للمبيدات ومحور الآمان وهو المحور الأكثر أهمية بما ينعكس على دعم رؤية الدولة المصرية في سلامة الإنسان المصري والبيئة، مشيرا إلى أن هذه الدورات تساعد في تحقيق أهداف الدولة في توفير إنتاج غذاء آمن.

ولفت «شمس الدين»، إلى أهمية التوسع في برامج مطبقي المبيدات لضمان الإستخدام الأمثل والتداول الآمن للمبيدات،مشيرا إلى ضرورة تنفيذ برامج تدريبية للتعريف بهذه البرامج بمختلف الجامعات ومشاركة أساتذة الجامعات وكليات الزراعة والعلوم لربط الخريجين بإحتياجات سوق العمل، خاصة ان هذه المهنة «مطبق مبيدات» ستلقي إقبالا خلال السنوات القادمة في ظل خطط الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوسع الأفقي في أراضي الإستصلاح ومنها مشروع الدلتا الجديدة وأراضي المليون ونصف المليون فدان.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفي عبدالستار مساعد أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة في كلمته خلال ختام الدورة التدريبية، ان اللجنة تعمل على تنفيذ برامج تستهدف حماية صحة المواطن المصري والبيئة المصرية، والعمل على زيادة وعي المزارعين ومهندسي المكافحة والإرشاد ومختلف قطاعات المجتمع نحو الاستخدام الامن والفعال لمبيدات الآفات.

وإستعرض «عبدالستار»، المراحل التي مرت بها مهنة مطبق المبيدات كمهنه زراعيه جديده تنعكس اثارها الإيجابية على صحة الانسان المصرى والبيئة فضلا على مردودها الاقتصادي الكبير من خلال تقليل مستوى متبقيات المبيدات على المحاصيل التصديرية وأضحت مصر في طليعة الدول المصدرة للعديد من المنتجات الزراعيه بما يستوجب الالتزام بتطبيقات الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج.

وقال «عبدالستار»، أن دورة إعداد مطبقي المبيدات استمرت لمدة ٥ ايام كامله (٣٠ساعه تدريب) وتضمنت التعريف بأقسام وانواع المبيدات واهم الافات الحشرية والاكاروسيه والامراض النباتية والحشائش الضاره ومعايير ومعدلات رش المبيدات ومعدات ووسائل الوقاية والاستخدام الامن للمبيدات وكيفية استخدام الات ومعدات التطبيق وكيفية صيانة الآلات والاسعافات الأولية في حالة التعرض لاية حالات «تسمم».

وأضاف مساعد أمين لجنة المبيدات أن برنامج تدريب المدربين لإعداد مدربي برنامج مطبقي المبيدات لدعم منظومة التدريب التي تتولاها لجنة مبيدات الافات الزراعية بمجموعة جديدة من المدربين المتخصصين من المعاهد البحثية ممثلة في معاهد وقاية النباتات ومعهد امراض النباتات والعمل المركزي للبحوث الحشاش والعمل المركزي للمبيدات ومعمل متبقيات المبيدات لرفع كفاءة استخدام المبيدات.

تكريم المشاركين في دورة مطبقي المبيدات

تكريم المشاركين في دورة مطبقي المبيدات

تكريم المشاركين في دورة مطبقي المبيدات

تكريم المشاركين في دورة مطبقي المبيدات

تكريم المشاركين في دورة مطبقي المبيدات

تكريم المشاركين في دورة مطبقي المبيدات

تكريم المشاركين في دورة مطبقي المبيدات