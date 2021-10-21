شعراوي : تدريب وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية يأتي على رأس أولويات الوزارة

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ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، 4 دورات تدريبية، يستفيد منها 131 متدرباً من جميع المحافظات، وذلك في ضوء تكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بالمحليات لرفع مستوى أدائهم للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أفضل وأسرع.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الدورات تضم أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج Spss، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب التخطيط والمتابعة والرقابة، ودورة التأهيل للترقي في الوظائف الإشرافية، فيما تستمر دورة إدارة المشروعات pmp، للأسبوع الثاني على التوالي.

وأكد الوزير أن الاهتمام بعملية تدريب وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية يأتي على رأس أولويات الوزارة، لافتًا إلى أهمية تقييم أداء جميع العاملين الذين يحصلون على دورات تدريبية من خلال قياس مستوى رضا المواطنين المتعاملين معهم في الخدمات المقدمة لهم.

ونوه بأن تنويع الدورات التدريبية التي تتضمنها الخطة التدريبية لمركز سقارة يساعد في الإسراع بالتنمية وتنفيذ رؤية مصر 2030، التي تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية.