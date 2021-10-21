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أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، أن تجربة بيراميدز ستكون الاختبار الحقيقي للمدرب إيهاب جلال بعد أن تولى عدة أندية على مدار 10 أعوام.

وقال عبدالعال عبر تصريحات تليفزيونية إن جلال سبق له تولي تدريب الزمالك ولم ينجح رغم أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء وقتها وفر لبن العصفور وكان الفريق بلا مشاكل مالية.

وأوضح أن بيراميدز يملك لاعبين مميزين ولا ينقصه أي شئ للفوز بالدوري مؤكداً أن إيهاب جلال سيكون أمامه اختبار حقيقي لتحقيق بطولة في مسيرة هذا النادي.

وأضاف: «إيهاب جلال وضع شروط تعجيزية لتجديد عقده مع الإسماعيلي والفريق لم يضمن البقاء إلا في لقاء الطلائع بآخر جولتين».

وأشار إلى أن إيهاب جلال يعمل في الدوري الممتاز ولم يترك بصمة على مدار 10 أعوام مؤكداً أن جلال أضاع الدوري على الزمالك حين تولى المهمة بخسارته المريرة أمام الأهلي.

وأكد أن جلال تألق مع المقاصة لأنه كان بلا ضغوط والهدف الرئيسي فقط بيع اللاعبين موضحاً أن اكتشاف لاعبين موهوبين أسهل من إدارة فريق ملئ بالنجوم.