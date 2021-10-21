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رضا عبدالعال: فايلر يتفوق على موسيماني لهذا السبب

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رضا عبدالعال: فايلر يتفوق على موسيماني لهذا السبب رضا عبدالعال: فايلر يتفوق على موسيماني لهذا السبب

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أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي يتفوق على الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدرب الحالي بفضل قوة شخصيته.

وأشار عبدالعال عبر تصريحات تليفزيونية إلى أن فايلر وضع نظام لعب وطريقة رائعة وساهم في تألق جميع اللاعبين وتطوير مستواهم لأن لا يوجد أي لاعب يضمن المشاركة أساسياً كما أن الفريق لم يتأثر بغياب أي لاعب.

وأوضح أن موسيماني لديه عيب خطير وهو الاعتماد على مجموعة محددة وتجاهل باقي اللاعبين وعدم تطوير مستواهم.

المصرى اليوم

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