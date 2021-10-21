أخبار عاجلة

القبض على 3 أشخاص ارتكبوا جرائم ابتزاز واعتداء جنسي -
مدير "مدني مكة" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد "العصيمي" -
شرطة جازان تطيح بمواطن ومخالفين لأمن الحدود ارتكبوا جرائم ابتزاز واعتداء جنسي -
بخماسية "صاعقة".. بوروسيا مونشنجلادباخ  يرمي ​بايرن ميونيخ خارج مسابقة الكأس -
اليمن يسلِّم رسالة احتجاج رسمية إلى لبنان بشأن التصريحات المسيئة لدول التحالف -
أهالي واحة جليل بالطائف ينتظرون الخدمات الأساسية من سفلتة وكهرباء وماء -
انطلاق منطقة "ونتر وندر لاند" بفعاليات متنوعة ضمن موسم الرياض 2021 -
تقرير يكشف عن مكونات النظام الغذائي الذي يحتاج إليه الجسم بعد سن الخمسين -
الكويت تدين بشدة استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية -
إخلاء جميع الموظفين بمقر "الصحة الأمريكية" بسبب تهديد بوقوع تفجير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

لماذا استقال مدرب منتخب السلة؟ مرعي يجيب ويكشف الأسباب

Print
لماذا استقال مدرب منتخب السلة؟ مرعي يجيب ويكشف الأسباب لماذا استقال مدرب منتخب السلة؟ مرعي يجيب ويكشف الأسباب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أحمد مرعي المدير الفني السابق لمنتخب لكرة السلة، أنه شعر باستعدادا اتحاد السلة التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وقال مرعي خلال مداخلة تليفونية بأحد البرامج: «شعرت أن اتحاد السلة لديه استعداد للتعاقد مع مدير فني أجنبي بعد بطولة الأفروباسكت في رواندا».

وأكمل: «الوضع الحالي أًصبح محرجا لي ولنادي الاتحاد ولاتحاد كرة السلة أيضا».

وتابع: «اعتذرت عن عدم الاستمرار في تدريب منتخب كرة السلة لرفع الحرج عن اتحاد اللعبة إذا رغب في التعاقد مع مدرب أجنبي».

وأضاف: «أطالب اتحاد كرة السلة بالتعاقد مع مدرب متفرغ لقيادة منتخب مصر الفترة المقبلة».

وأتم: «اتحاد كرة السلة لم يطالبني بالتفرغ لتدريب منتخب مصر وهذا الأمر أثار علامات استفهام بالنسبة لي».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يوجه رسالة للأسر المصرية: اهتموا باللغة العربية والقرآن ونظموا أوقات أولادكم

السيسي يوجه رسالة للأسر المصرية: اهتموا باللغة العربية والقرآن ونظموا أوقات أولادكم

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لمواجهات المصري وأتلتيكو مدريد والاتحاد

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لمواجهات المصري وأتلتيكو مدريد والاتحاد

أبوالغيط: السيسي شخصية لا يأتي بها الزمن كثيرًا.. وعلى المصريين مساندته

أبوالغيط: السيسي شخصية لا يأتي بها الزمن كثيرًا.. وعلى المصريين مساندته

مصرع عامل انهار عليه حفر الصرف الصحي بقرية الفقاعي في بني سويف

مصرع عامل انهار عليه حفر الصرف الصحي بقرية الفقاعي في بني سويف