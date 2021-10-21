لماذا استقال مدرب منتخب السلة؟ مرعي يجيب ويكشف الأسباب

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أكد أحمد مرعي المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة السلة، أنه شعر باستعدادا اتحاد السلة التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وقال مرعي خلال مداخلة تليفونية بأحد البرامج: «شعرت أن اتحاد السلة لديه استعداد للتعاقد مع مدير فني أجنبي بعد بطولة الأفروباسكت في رواندا».

وأكمل: «الوضع الحالي أًصبح محرجا لي ولنادي الاتحاد ولاتحاد كرة السلة أيضا».

وتابع: «اعتذرت عن عدم الاستمرار في تدريب منتخب كرة السلة لرفع الحرج عن اتحاد اللعبة إذا رغب في التعاقد مع مدرب أجنبي».

وأضاف: «أطالب اتحاد كرة السلة بالتعاقد مع مدرب متفرغ لقيادة منتخب مصر الفترة المقبلة».

وأتم: «اتحاد كرة السلة لم يطالبني بالتفرغ لتدريب منتخب مصر وهذا الأمر أثار علامات استفهام بالنسبة لي».