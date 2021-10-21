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وفد مصري يراقب الانتخابات الرئاسية في أوزباكستان

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وفد مصري يراقب الانتخابات الرئاسية في أوزباكستان وفد مصري يراقب الانتخابات الرئاسية في أوزباكستان

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أكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ورئيس الوفد المصرى الدكتور عبدالهادى القصبى على أهمية العلاقات بين القاهرة وأوزباكستان ، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي منذ قليل بين القصبى ومنصوربيك كيليتشيف سفير أوزبكستان الجديد لدي القاهرة صرح بذلك أحمد قنديل المستشار الاعلامى للقصبى .


‏وأوضح قنديل أن القصبى هنأ السفير الجديد بالقاهرة داعيا به التوفيق في مهمته الجديدة من أجل توطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين مشيرا إلى أن القاهرة وأوزباكستان يربطهما علاقات تاريخية وقوية نؤكد على عمقها بين الدولتين منذ عام 1991 حيث أعلنت تأييدها الاستقلال أوزبكستان وتابعنا زيارة الرئيس عبدالفتاح لدولة أوزباكستان في عام 2018 وكان هناك استقبال خاص يليق بدولة الرئيس السيسي من قبل رئيس دولة أوزباكستان وتم توقيع خلالها 11 اتفاقية خلالها .
ومن جانبه أكد منصوربيك كيليتشيف سفير أوزبكستان ‏علي أهمية مشاركة الوفد المصري لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الأحد، المقبل في أوزبكستان، نظرا لما تتمتع به مصر من كونها أكبر دولة ولها مكانة مرموقة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط فحسب بل في العالم، موضحا أن مصر تمتلك خبرة كبيرة في المجال التشريعي وتمتاز بأنظمة القوانين والبرلمانات.

المصرى اليوم

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