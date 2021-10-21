٢١ توصية للمؤتمر العلمي لقصور الثقافة المتخصصة بشرم الشيخ (تعرف عليها)

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اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث للقصور المتخصصة "الموروث الفني والحرفي لغة تواصل بين الشعوب"، "الدورة العربية الأفريقية"، والذي عقد بقصر ثقافة شرم الشيخ في الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري، برعاية إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وأقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

وجاءت توصيات المؤتمر في ضرورة نشر الثقافة والتراث الأفريقي دوليًا من خلال الموروثات الفنية، وإقامة ورش عمل دائمة تعزز قيم التبادل الثقافي لتنمية المهارات الحرفية بين مصر والدول الأفريقية، وتفعيل بروتوكولات التعاون بين مصر والدول الأفريقية بحيث تعمل على تحقيق التبادل التجاري خاصة فيما يتعلق بالمنتجات والمصنوعات التقليدية، واستحداث عناصر تشكيلية لتعميم منتجات الحرف اليدوية والترويج لها سياحيًا وثقافيًا.

وشملت توصيات المؤتمر أيضا عقد ورش متخصصة في الخط العربي وإقامة معارض دورية لفنونه وتوظيفها في الإنتاج الفني والحرفي وتدريسه في المراحل التعليمية المبكرة، والعمل على التسويق الإلكتروني للمنتجات التراثية الحرفية والفنية مع وضع آليات لضمان حقوق الملكية الفكرية، وبناء قاعدة بيانات لإمداد المصممين بأفكار إبداعية مختلفة تسهم في تحقيق القبول والزواج الاقتصادي و العمل على بناء آليات لتنظيم الاستفادة من خامات البيئة الأفريقية المهدرة في تصميم وتصنيع منتجات معاصرة.

كما شملت التوصيات إنشاء بنك معرفة عربي- أفريقي لحفظ التراث الثقافي المادي واللامادي من خطر الاندثار، ودعم المناطق التراثية القائمة على فنون حرفية من خلال الترويج الثقافي لها عبر القنوات الرسمية وغير رسمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعمل مجسمات صغيرة تعبر عن الموروث الفني الحرفي بما يعكس الجمهورية العربية- الافريقية، وانتهاج سياسيات اقتصادية شاملة وقطاعية يمكن التحكم في تطورها، وتكون مرتبطة بإطار تشريعي لجذب الاستثمارات، وتوجيه الجمعيات الأهلية والخيرية والثقافية للاهتمام بعناصر الإراث العربي- الأفريقي ودعمه مادياً، ودعم الموروث الفني والحرفي من خلال تدشين قنوات إعلامية متخصصة تعمل على تنمية الوعي الجمعي الفني، والتركيز على دور المتاحف العمرانية المفتوحة خاصة في المناطق ذات الطابع التاريخي والأثري وربطها بالمنتج التراثي والترويج له سياحيا، واعتبار الطرق الصوفية آلية من آليات القوى الناعمة في دعم الدبلوماسية المصرية – الأفريقية، وعقد الشراكات بين الوزارات والجهات المعنية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ذات طابع ثقافة تعبر عن الموروث العربي الأفريقي، ورصد دور المرأة الأفريقية في الحفاظ على الموروث الثقافي وإعادة إنتاجية، والتأكيد على دور المرأة الأفريقية في تحقيق الاستدامة الثقافية الاقتصادية لعناصر الموروث الشعبي و التركيز على دور السينما في عرض قضايا الموروث الفني باعتبارها أقوى رسائل القوي الناعمة في الدبلوماسية الشعبية لدعم التواصل بين الشعوب، وإنشاء نقابة للحرفيين والاهتمام بالمنظومة الصحية لهم.