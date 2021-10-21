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«ملك وصل» .. شاهد تمثال محمد صلاح الجديد في متحف مدام توسو

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«ملك مصر وصل» .. شاهد تمثال محمد صلاح الجديد في متحف مدام توسو «ملك وصل» .. شاهد تمثال محمد صلاح الجديد في متحف مدام توسو

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يواصل محمد صلاح حصد المجد في ملاعب أوروبا ويواصل الإنجليز الاحتفاء بالملك المصري الذي غزا ملاعبهم واحتل قلوب عشاق اللعبة في الدولة التي شهدت مهد كرة القدم قبل آلاف السنيين.

وكشف متحف مدام توسو الشهير في لندن اليوم الخميس النقاب عن تمثال الشمع الجديد الذي تم صنعه للفرعون المصري محمد صلاح، وهو الأول من نوعه للاعب عربي في المتحف البريطاني الشهير.

ونشر الحساب الرسمي لمتحف مدام توسو صورًا لـ محمد صلاح بجانب تمثاله الشمعي اليوم، وكتب فوقها: جديد خارج الملعب والسجادة الحمراء جاهزة، ملك قد وصل!.

ويظهر محمد صلاح في التمثال الموجود بالمتحف وهو يرتدي بدلة بيضاء اللون، ويرفع يده إلى السماء في إشارة لاحتفال النجم المصري المعتاد عندما يسجل الأهداف دائمًا.

الجدير بالذكر أن متحف مدام توسو الشهير في لندن أعلن في يناير من العام الماضي أنه يُعد تمثالًا شمعيًا لـ محمد صلاح في العام الماضي، وهو الأول من نوعه للاعب عربي.

صلاح مدام توسو
صلاح مدام توسو
صلاح مدام توسو
صلاح مدام توسو

ونشر الحساب الرسمي لمتحف مدام توسو أمس عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع يظهر فيه جانب من التمثال الشمعي الجديد لـ محمد صلاح وكتب: قريبًا.

المصرى اليوم

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