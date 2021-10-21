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«الإسكان» و«الهيئة الهندسية» يدرسان توفير احتياجات المياه والصرف للمشروعات السكنية بالإسكندرية

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«الإسكان» و«الهيئة الهندسية» يدرسان توفير احتياجات المياه والصرف للمشروعات السكنية بالإسكندرية «الإسكان» و«الهيئة الهندسية» يدرسان توفير احتياجات المياه والصرف للمشروعات السكنية بالإسكندرية

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مساء أمس، مع اللواء أحمد العزازى، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لدراسة توفير احتياجات مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، للمشروعات السكنية الجارى تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع المرافق.


وكلف الدكتور عاصم الجزار، مسئولى قطاع المرافق، بدراسة احتياجات مياه الشرب والصرف الصحى لتلك المشروعات، ووضع خطط متكاملة للاحتياجات الحالية والمستقبلية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من أجل توفير تلك الاحتياجات، بما يساهم في الإسراع بمعدلات التنمية، التي تشهدها محافظة الإسكندرية، في إطار منظومة التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.


وخلال الاجتماع، استعرض اللواء أحمد العزازى، المشروعات السكنية المختلفة الجارى تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، وتشمل إسكان متوسط، واجتماعى، وبديل المناطق غير الآمنة، بجانب المشروعات الخدمية المختلفة.

المصرى اليوم

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