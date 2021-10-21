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كشف وعلاج مجاني لـ1933 حالة في «بني سمرج» بالمنيا

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كشف وعلاج مجاني لـ1933 حالة في «بني سمرج» بالمنيا كشف وعلاج مجاني لـ1933 حالة في «بني سمرج» بالمنيا

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نفذت مديرية الصحة بالمنيا، أعمال القافلة الطبية بقرية بني سمرج التابعة لمركز سمالوط، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان فاعليات القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1933 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وذلك خلال يومي 18 و19 من أكتوبر الجاري.

من جانبه، قال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، تقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات منها، 338 حالة جراحة، 680 حالة أطفال، 225 باطنة، 198 قلب، 85 نساء، 57 اسنان، 162 جلدية، 158 حالة انف واذن، و30 تنظيم الأسرة، بالإضافة انه تم اجراء 91 تحاليل مختلفة وإجراء 15 حالة موجات صوتية وعمل 3 حالة رسم قلب وإجراء 6 حالة اشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 145 متردد وتم اجراء خلع اسنان لعدد 6 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى عدد 30 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 92 متردد .

المصرى اليوم

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