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شوشة: التجمعات التنموية تهدف الي تدعيم الهيكل الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى

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شوشة: التجمعات التنموية تهدف الي تدعيم الهيكل الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى شوشة: التجمعات التنموية تهدف الي تدعيم الهيكل الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى

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قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الإطار العام لإنشاء التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، يكمن في الارتقاء بمستوى الموارد المتاحة وتدعيم الهيكل الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى والأمنى بها، إلى جانب المساهمة في حل المشكلة السكانية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف المحافظ، في بيان، أنه تم الاعلان عن طرح التجمعات التنموية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء باجمالى عدد 17 تجتمعا تنمويا «سكنى / زراعى»، من بينهم 10 تجمعات بشمال سيناء و7 تجمعات أخرى بجنوب سيناء .

وأشار إلى أن المساحة الاجمالية المخطط زراعتها خلال الطرح الأول لتلك التجمعات تبلغ 5705 فدانا جاهزة للزراعة على مياه الآبار العميقة، وعدد 1141 مسكنا كاملة المرافق والتجهيزات.. كما تضمن كل تجمع عددا من المنشآت الخدمية الأساسية، لافتًا إلى تخصيص مساحة 5 أفدنة زراعية ومسكن بمساحة 200 مترا مربعا قابلا للتعلية للأسرة الواحدة .

أوضح المحافظ، أن الدولة تحملت نسبة 70% من اجمالى التكلفة بالاضافة إلى ثمن الأرض.. حيث يتحمل المواطن باقى القيمة وهى مبلغ800 ألف جنيها تسدد على مراحل وبطرق ميسرة في السداد.

المصرى اليوم

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