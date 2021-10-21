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افتتاح مسجد نور الإسلام بالعريش غدًا

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افتتاح مسجد نور الإسلام بالعريش غدًا افتتاح مسجد نور الإسلام بالعريش غدًا

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يفتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية الأوقاف غدا الجمعة، مسجد نور الإسلام بالعريش.

وأكد الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن المسجد تم إحلاله وتجديده بقيمة 4.5 مليون جنيه، من وزارة الأوقاف، لافتًا إلى افتتاح عدد 13 مسجدًا بالعريش يوم الجمعة الماضية.

أشار جمعة، إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من بداية يوليو الماضي وحتى تاريخه 240 مسجدًا على مستوي الجمهورية، منها 214 مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا)، و26 مسجدًا صيانة وترميمًا.

المصرى اليوم

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