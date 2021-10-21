ضبط 4 طن جمبرى مجهول المصدر في القليوبية

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ضبطت مباحث التموين في القليوبية ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها نحو 4 طن جمبرى مجهول المصدر ويشتبة في عدم صلاحيتة للاستهلاك الادمى وتم التحفظ على الكمية.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها كميات وأنواع من الأسماك منتهية الصلاحية.

انتقلت قوة امنية ومباحث التموين وتم ضبط الثلاجة وبداخلها 4 طن جمبرى وكميات من الاسماك بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.