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مصادرة 70 شيشة وتحرير 565 محضرًا في حملة إشغالات مكبرة بالخانكة (صور)

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مصادرة 70 شيشة وتحرير 565 محضرًا في حملة إشغالات مكبرة بالخانكة (صور) مصادرة 70 شيشة وتحرير 565 محضرًا في حملة إشغالات مكبرة بالخانكة (صور)

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قاد طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة حملة مكبرة استهدفت بعض شوارع المدينة ووحدات الجبل الاصفر وعرب العيايدة والقلج حيث تم المرور على المقاهى والكوفي شوب وتم مصادرة 70 شيشة وضبط 2 مقهى يقمومان بتقديم الشيشة للمواطنين وتم تحويلهم للنيابة العامة المختصة.

شارك في الحملة العقيد حسين الكيلاني مدير شرطة المرافق وعبير فارس رئيسة الوحدة المحلية بالقلج وصباح ابراهيم رئيسة الوحدة المحلية بالجبل الأصفر وفهد حمزة رئيس الوحدة المحلية بعرب العيايدة.

وقامت الحملة برفع عدد كبير من الإشغالات المتعدية على الطريق العام والاشغالات الموجودة بجوار محطة مياة 23 يوليو وتم عمل الاجراءات القانونية لجميع المتعديين على حرم الطريق العام والتنبيه عليهم بعدم وضع أي اشغالات بالطريق.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 31 محضر إشغال طريق و11 محضر القاء مخلفات و133 محضر لبائع متجول و157 محضر إزالة فورية و37 محضر وصلات كهربائية و73 اعلانات مخالفة و17 إزالة تندات مخالفة و93 محضر فرش مؤقت وتنفيذ إزالة ل 6 أكشاك مخالفة و7 محاضر غرزة شاى في الطريق العام ورفع 25 طن قمامة.

حملة اشغالات مكبرة فى الخانكة
حملة اشغالات مكبرة فى الخانكة
حملة اشغالات مكبرة فى الخانكة

المصرى اليوم

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