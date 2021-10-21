أخر تطورات غلق شارع الهرم ومطلع كوبرى الساحل وخطة كاملة للتحويلات المرورية اللازمة

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اليمن يسلِّم رسالة احتجاج رسمية إلى لبنان بشأن التصريحات المسيئة لدول التحالف
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الخميس 28 أكتوبر 2021 12:10 صباحاً
أهالي واحة جليل بالطائف ينتظرون الخدمات الأساسية من سفلتة وكهرباء وماء
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الخميس 28 أكتوبر 2021 12:10 صباحاً
انطلاق منطقة "ونتر وندر لاند" بفعاليات متنوعة ضمن موسم الرياض 2021
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الخميس 28 أكتوبر 2021 12:10 صباحاً
تقرير يكشف عن مكونات النظام الغذائي الذي يحتاج إليه الجسم بعد سن الخمسين
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الخميس 28 أكتوبر 2021 12:10 صباحاً
الكويت تدين بشدة استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية
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الخميس 28 أكتوبر 2021 12:10 صباحاً
التعامل مع الجرائم المستحدثة.. تعرف على فلسفة تعديلات قانون مكافحة الإرهاب
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الخميس 28 أكتوبر 2021 12:04 صباحاً
ضبط 14 سيارة خضراوات وفاكهة تخالف الأسعار خارج سوق الجملة بـ6 أكتوبر
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الخميس 28 أكتوبر 2021 12:04 صباحاً
السيسي لـ«الطفل المعجزة»: ربنا يحميك.. وحفظ القرآن جميل ومهم
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الخميس 28 أكتوبر 2021 12:04 صباحاً
«50 قرشًَا بدل جنيه».. المخابز الأفرنجية تتراجع عن رفع سعر رغيف الفينو في الشرقية
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الخميس 28 أكتوبر 2021 12:04 صباحاً
بالفيديو : الملك يلتقي أردنيين في بولندا
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الأربعاء 27 أكتوبر 2021 11:52 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
أخر تطورات غلق شارع الهرم ومطلع كوبرى الساحل وخطة كاملة للتحويلات المرورية اللازمة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 21 أكتوبر 2021 10:31 صباحاً
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