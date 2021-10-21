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بعد حظر حساباته على تويتر وفيسبوك.. يطلق جديدة للتواصل الاجتماعي

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بعد حظر حساباته على تويتر وفيسبوك.. ترامب يطلق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي بعد حظر حساباته على تويتر وفيسبوك.. يطلق جديدة للتواصل الاجتماعي

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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد عن إطلاق تطبيقه الخاص للتواصل الاجتماعي بعنوان تروث سوشيال/TRUTH Social.

ونقلت «يو إس إيه توداي» الأمريكية عن بيان لمجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا المملوكة له وشركة ديجيتال و World Acquisition أن التطبيق سيتحدى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل «تويتر» و«فيسبوك» بعد أن منعت ترامب من التفاعل عبر منصاتها.

ولفت البيان إلى أن التطبيق ستنتجه شركة جديدة، وقال ترامب: «نعيش في عالم أصبح فيه لطالبان حضور هائل على تويتر، بينما يجري إسكات رئيسكم الأمريكي المفضل.. هذا غير مقبول.. متحمس لإرسال أولى الحقائق التي أكتبها من خلال منصة تروث سوشيال قريبًا».

يذكر أنه تم حظر ترامب من قبل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا العام، بعد منشوراته المتعلقة بأعمال الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة.

المصرى اليوم

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