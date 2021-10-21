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«أكثر عدوى من المتحور دلتا».. ظهور سلالة جديدة من كورونا في

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«أكثر عدوى من المتحور دلتا».. ظهور سلالة جديدة من كورونا في روسيا «أكثر عدوى من المتحور دلتا».. ظهور سلالة جديدة من كورونا في

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قالت وكالة الإعلام الروسية اليوم الخميس إن سجلت بعض حالات الإصابة بسلالة متحورة جديدة من يُعتقد أنها أكثر عدوى من المتحور دلتا.

ونقلت وكالة الإعلام عن كاميل خافيزوف، كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك وهي هيئة حكومية، قوله إنه من المحتمل أن تنتشر السلالة إيه.واي.2.4 على نطاق واسع.

وقد يتسبب ذلك في ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 التي بلغت بالفعل مستويات قياسية في روسيا.

ووافق الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع على إغلاق أماكن العمل لمدة أسبوع في بداية نوفمبر، بعد أن سجلت الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء روسيا أمس الأربعاء رقما قياسيا جديدا بلغ 1028 إلى جانب 34073 إصابة جديدة.

المصرى اليوم

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