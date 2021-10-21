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متحور AY.4.2 الجديد لكورونا يتسلل إلى

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متحور AY.4.2 الجديد لكورونا يتسلل إلى روسيا متحور AY.4.2 الجديد لكورونا يتسلل إلى
أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10- 15% من دلتا "الأصلية"

متحور AY.4.2 الجديد لكورونا يتسلل إلى روسيا

أكد مسؤول صحي روسي، اكتشاف إصابات فردية بطفرة AY.4.2 من سلالة "دلتا" لفيروس كورونا في ، محذرًا من احتمال تفشيه على نطاق واسع.

وقال كامل حافظوف، رئيس فريق تطوير الطرق الجديدة لتشخيص الأمراض البشرية في معهد علوم الأوبئة التابع لهيئة حماية المستهلك الروسي: إن احتمال انتشار AY.4.2 على نطاق واسع في روسيا والعالم مرتفع للغاية، ولم يستبعد أن يتسبب هذا النوع من "دلتا" في زيادة إضافية للإصابات بالفيروس.

مع ذلك، أكد "حافظوف" أن اللقاحات المستخدمة في روسيا "فعالة جدًّا" ضد AY.4.2؛ كون هذا المتحور لا يختلف عن سابقاته؛ لدرجة يمكن أن تؤثر بشكل جذري في قدرته على الارتباط بالأجسام المضادة.

وأضاف: "استنادًا إلى حقيقة أن لديه متغيرات في البروتين S بالذات؛ من المرجح أن تكون له علاقة بقابلية العدوى للانتقال أكثر من مدى شدة المرض".

وفي وقت سابق، أقر وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد، بانتشار متحور AY.4.2 من سلالة "دلتا" في بلاده، والذي قد يكون -وفقًا للعلماء البريطانيين- أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10- 15% من سلالة دلتا "الأصلية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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