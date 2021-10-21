تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م (تسعة أشهر)

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أسباب صافي خسارة الشركة البالغة 7.7 مليون ريال للفترة الحالية مقارنة بصافي ربح 104.92 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي:

ربح المنحة:

خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، تلقت الشركة خطابا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنح ملكية مساحة الأرض التي تم إحياؤها في حائل ووادي الدواسر والجوف. تم الاعتراف بصافي ربح قدره 111.81 مليون ريال سعودي في قائمة الربح والخسارة ضمن الإيرادات والمصاريف الأخرى (بالصافي) عند حساب الأرض المستلمة مقارنة بالأرض المسجلة بالفعل في الدفاتر. ولكن لا توجد مثل هذه البنود في الفترة الحالية.

الإيرادات:

انخفضت إيرادات الشركة عن الفترة الحالية بنسبة 5.09٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وتراجعت مبيعات منتجات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 2.61٪ وتراجعت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 42.15% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تغيرات في معدل ضريبة القيمة المضافة عن شهر يوليو من العام الماضي.

تكلفة المبيعات:

ارتفعت نسبة تكلفة المبيعات الي الإيرادات خلال الفترة الحالية بنسبة 3.02٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادة في تكلفة المواد المباشرة نتيجة إلغاء الدعم الحكومي على الأعلاف الحيوانية.

المصاريف العمومية والإدارية:

ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية في الفترة الحالية بنسبة 3.96٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة رسوم الاستشارات المهنية للمشاريع الجديدة ومصاريف تقنية المعلومات، وقد قابل هذه الزيادة جزئيًا انخفاض في تكلفة الموظفين.

على الرغم من التغيرات في العناصر السابقة التي أثرت سلبًا على صافي ربح الشركة في الفترة الحالية، إلا أن هناك عناصر أخرى أثرت بشكل إيجابي على صافي ربح الفترة الحالية على النحو التالي:

انخفاض قيمة الممتلكات والآلات والمعدات:

خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، قامت الشركة بتقييم القيمة المستخدمة (VIU) للأصول المتعلقة بمشروع السودان، والتي أظهرت انخفاضًا في قيمة الأصول بمبلغ 43.89 مليون ريال سعودي مما أدى إلى خسارة والتي تم قيدها في قائمة الربح والخسارة. ولكن لا توجد مثل هذه البنود في الفترة الحالية.

مصاريف البيع والتسويق:

انخفضت مصاريف البيع والتسويق في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 13.13٪ بشكل رئيسي بسبب انخفاض الإنفاق على التسويق والأنشطة الترويجية.

خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة:

انخفضت خسائر الانخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة بمقدار 5.01 مليون ريال سعودي خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

تكلفة التمويل:

انخفضت تكلفة التمويل في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 27.58٪ نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة وانخفاض القروض وتكلفة التمويل مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

أثرت جميع العناصر المذكورة أعلاه مجتمعة على إجمالي الربح والربح التشغيلي على النحو التالي:

اجمالي الربح:

انخفض إجمالي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 13.53٪، نتيجة ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات الي صافي الإيرادات بنسبة 3.02٪ نتيجة إلغاء الدعم الحكومي على العلف الحيواني.

الربح التشغيلي:

انخفض الربح التشغيلي للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بمبلغ 121.57 مليون ريال نتيجة ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض الإيرادات، وغياب دخل المنح للأراضي خلال الفترة الحالية.