"سليمان الحبيب" بالقصيم يتمكن من استئصال ورم كبير في دماغ خمسينية

★ ★ ★ ★ ★

كانت تعاني من آلام ونوبات من الصرع.. باستخدام تقنيات جهاز الملاحة العصبي

نجح فريق طبي في وحدة جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى د.سليمان الحبيب بالقصيم، في إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 51 عامًا، عانت من آلام عصبية ونوبات من الصرع الحاد، والشعور بالصداع المستمر نتيجة وجود ورم كبير بالمخ؛ الأمر الذي أفقدها القدرة على ممارسة أنشطتها اليومية بصورة طبيعية.

وأوضح الدكتور هاني الجهني استشاري جراحة المخ والأعصاب، أن المريضة وصلت من المدينة المنورة إلى مستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم، وتم إخضاعها للفحوصات بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، وحددت النتائج بدقة وجود نمو لورم في قاع الجمجمة الأمامي؛ مسببًا ضغطًا شديدًا على المخ وتحديدًا على مراكز الشم وعصب العين.

وعن تشخيص حالة المريضة قال الدكتور الجهني: بعد الاطلاع على الفحوصات وتحديد موقع الورم وحجمه البالغ 4×5×5 سم، قام الفريق الطبي بدراسة وضع المريضة الصحي، وتحديد موعد للتدخل الجراحي؛ مفيدًا بأن العملية استغرقت 6 ساعات متواصلة وتم فيها تحرير الورم، واستئصاله باستخدام تقنية الميكروسكوب وجهاز الملاحة العصبي المتطور، الذي يتميز بدقته العالية والأمان أثناء إجراء العملية.

واختتم بأن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد؛ إذ انتهت لدى المريضة نوبات الصرع الحادة الناتجة عن الورم والصداع المستمر بصورة نهائية؛ مؤكدًا أن المريضة خرجت من المستشفى بعد 5 أيام وهي بصحة جيدة ولله الحمد، وبدأت تمارس حياتها بصورة طبيعية.

جدير بالذكر أن مستشفى د.سليمان الحبيب، حاصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة المنشآت الصحية JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، والمؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز SRC، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP وهو أعلى معيار عالمي في مجال بنوك الدم والمختبرات. علاوة على اعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS Stage 7.