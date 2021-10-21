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.. في "يا هلا بالعرفج": توطين المهن وخلْق الفرص في المناطق استراتيجية فعالة

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بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": توطين المهن وخلْق الفرص في المناطق استراتيجية فعالة .. في "يا هلا بالعرفج": توطين المهن وخلْق الفرص في المناطق استراتيجية فعالة

بالفيديو.. في

شكر عامل المعرفة "أحمد العرفج"، وزارة الموارد البشرية، وأعرَبَ عن ذلك قائلًا: إن استحداث وكالة الوزارة للتوطين -في حد ذاتها- هي خطوة في الطريق الصحيح، كما ذكر المحاور الستة التي استهدفها "التوطين".

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي، مقطعًا مع وزير النقل والخدمات اللوجستية "صالح الجاسر"، يتحدث من خلاله عن علاقته المستمرة بالمشي في الصباح الباكر، والتي يجمع خلالها أفكاره ويحدد قراراته.

ومن جانب آخر استعرض العرفج كتابي "خالد الجريوي" (رفرف الحياة وعلى عتبات العمر)، وقال: "أنا أعتبرها كتابًا واحدًا، وهي عبارة عن مزيج من التجارب والوطن والأسرة".

أما في فقرة البرواز، فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا للأستاذ "حسين العبدالوهاب" يطرح من خلاله اقتراحًا يساعد اللاعبين على الادخار وتأمين المستقبل.

وفي سياق "سيرة وتر"؛ فقد ظهر في البرنامج الدكتور "عبدالله المدني" يروي قصة أغنية "يا ريم وادي ثقيف" التي غنتها الفنانة "نجاح سلام" وألحان "طارق عبدالحكيم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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