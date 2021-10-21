بالفيديو.. قتلى وجرحى في انفجار بمطعم شمال شرقي الصين صباح اليوم

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لَقِيَ 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 33 آخرون بجراح في انفجار قوي هز مطعمًا في مدينة شنيانغ شمال شرقي الصين صباح اليوم الخميس، حسب ما أفادت به مديرية الدعاية المحلية.

وقالت المديرية إنه يجري التحقيق في سبب الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو -تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي- الدمار الهائل للمبنى المكون من ثلاثة طوابق، تناثر حطامه في جميع أنحاء المنطقة؛ مما أدى إلى تضرر المباني المجاورة وسيارات كانت متوقفة قرب المطعم.

ووصل أكثر من 100 من رجال الإطفاء إلى موقع الحادث، الذي نجم عن انفجار غاز، حسب وسائل إعلام صينية رسمية.