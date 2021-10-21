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أحمد حسن مكي يكشف كواليس فشل انضمامه إلى الشرقية للدخان

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أحمد حسن مكي يكشف كواليس فشل انضمامه إلى الشرقية للدخان أحمد حسن مكي يكشف كواليس فشل انضمامه إلى الشرقية للدخان

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قال أحمد حسن مكي مهاجم المقاولون العرب السابق، إنه كان سينضم إلى صفوف الشرقية للدخان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قبل أن يحدث بعض الخلافات في التفاوض أدت إلى فشل الصفقة.

وأضاف مكي، في تصريحات تليفزيونية، أنه بلا نادٍ خلال الفترة الحالية، لا سيما بعد غلق باب القيد، موضحًا أنه في يناير سيكون متواجدًا بأحد الأندية بالدوري الممتاز.

واستكمل تصريحاته، أنه تلقى عرضًا من نادي غزل المحلة، إلا أنه لم يكن مرحبًا به بشكل كبير، بسبب عدم تواجد النادي بالقاهرة، خاصة وأنه سيضطر للبعد عن أسرته، مشيرًا إلى أنه في الفترة المقبلة، يفضل اللعب لأحد أندية القاهرة.

واختتم تصريحاته، أنه يلعب في الدوري الممتاز منذ 17 عامًا، لذلك يفضل الخطوة المقبلة أن يكون ضمن نادٍ يجد فيه الراحة النفسية فوق أي شيء آخر، مشيرًا إلى أنه رحل عن المقاولون العرب بعد 6 أشهر فقط من انضمامه للفريق، لابتعاده عن المشاركة في ظل تغيير عماد النحاس مدرب الفريق لطريقة اللعب وعدم الاعتماد على مهاجم صريح.

المصرى اليوم

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