إصابات كورونا العالمية تتجاوز 241.95 مليون والوفيات 5 ملايين و124626

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 241.95 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و124626.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة

730414 45228225 الهند 452651 34108996 البرازيل 603855 21664879 المملكة المتحدة 139031 8589737 روسيا 435343 8094825 تركيا 68025 7713130 فرنسا 117355 7096043 إيران 124585 5821737 الأرجنتين 115738 5274766 إسبانيا 87051 4990767.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23- العراق 22836 2040235 37 ‬‬‬‬- المغرب 14566 942779 42- الأردن 10895 844801 46- الإمارات 2124 738959 47 ‬- تونس 25100 710953 50- لبنان 8479 634659