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كارلوس بيريرا: من أفضل المنتخبات في أفريقيا.. وموسيماني مدرب ناجح

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كارلوس بيريرا: مصر من أفضل المنتخبات في أفريقيا.. وموسيماني مدرب ناجح كارلوس بيريرا: من أفضل المنتخبات في أفريقيا.. وموسيماني مدرب ناجح

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أشاد كارلوس ألبرتو بيريرا، بطل العالم 94 مع البرازيل، بالمنتخب المصري لكرة القدم، حيث قال في تصريحات تليفزيونية: « من أفضل المنتخبات في إفريقيا وتمتلك لاعبين كبار».

وأضاف: «ما ينقص مصر فقط المشاركة بشكل مستمر في ».

وأشار إلى أن مساعده السابق في منتخب جنوب أفريقيا بيتسو موسيماني المدير الفني للحالي للأهلي مدرب ناجح.

وأضاف: «موسيماني شخص رائع وكان صديقا جيدا لي خلال فترة قيادتي لجنوب إفريقيا».

وتابع: «أعلم أنه حقق الألقاب مع الأهلي، وتابعت فوزه على بالميراس في كأس العالم للأندية، وأتمنى له التوفيق».

المصرى اليوم

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