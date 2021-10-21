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أشاد كارلوس ألبرتو بيريرا، بطل العالم 94 مع البرازيل، بالمنتخب المصري لكرة القدم، حيث قال في تصريحات تليفزيونية: «مصر من أفضل المنتخبات في إفريقيا وتمتلك لاعبين كبار».

وأضاف: «ما ينقص مصر فقط المشاركة بشكل مستمر في كأس العالم».

وأشار إلى أن مساعده السابق في منتخب جنوب أفريقيا بيتسو موسيماني المدير الفني للحالي للأهلي مدرب ناجح.

وأضاف: «موسيماني شخص رائع وكان صديقا جيدا لي خلال فترة قيادتي لجنوب إفريقيا».

وتابع: «أعلم أنه حقق الألقاب مع الأهلي، وتابعت فوزه على بالميراس في كأس العالم للأندية، وأتمنى له التوفيق».