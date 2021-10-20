«قومي المرأة» يختتم فعاليات ندوة مكافحة الفساد (صور)

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اختتم المجلس القومى للمرأة فعاليات ندوة «دور المرأة في مكافحة الفساد» بكلمة للواء حامد الهميمى مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، توجه خلالها بخالص الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس على التعاون المشترك بين المجلس والأكاديمية .

وأوضح الهميمي أن هذه الندوة سيتم عقدها في محافظتى الجيزة والمنيا، وعرض الهيكل التنظيمي للأكاديمية وتبعيتها لهيئة الرقابة الإدارية مشيرا انه تم إنشائها عام ٢٠١٧ وهى المسؤولة عن نشر قيم النزاهة والشفافية وتعريف الفساد ومقاومته وعليها العبء الأكبر في التوعية بمخاطر الفساد في المجتمع المدنى وعلى المستوى الحكومي، وتستهدف خطة عملها كل القطاع الحكومي والقطاع المدنى.

حاضر في الندوة الدكتور جميل حلمى مساعد وزير التخطيط، حيث استعرض استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ونظرة على المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة.

وأشاد «حلمى» بالدور الذي يقدمه المجلس القومى للمرأة من خلال حملات التوعية التي ينفذها بمختلف المحافظات، وتحدث عن رؤية المجلس القومى للمرأة، واشار إلى مبادرة حياة كريمة مؤكدا انها الأولى والاضخم على مستوى العالم، مشيدا بسياسة الدولة المصرية بتطبيق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة القصوى من الموارد.

كما حاضر في الندوة اللواء بهاء الحريشي الخبير الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية، والذى تحدث عن اثر الاستقرار الاداري ومكافحة الفساد ومخاطر حروب الجيل الرابع والخامس على الامن القومي، واستعرض انواع الازمات سواء اقتصادية، اجتماعية، سياسية والفروق بين القضية والازمة، وكيفية ادارة الازمات وطرق جمع المعلومات قبل وأثناء وبعد حدوث الازمة، كما استعرض انواع الامن والتي تتضمن أمن الأفراد.