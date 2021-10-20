أخبار عاجلة

رئيس نيجيريا يغادر المدينة المنورة متوجهًا لجدة -
طبيبة روسية تكشف الطعام الأفضل لصحة الكلى .. منها أطعمة يتناولها الجميع -
"القصبي" يلتقي 10 وزراء ومستثمرين بارزين لتطوير العلاقات التجارية -
فرع "الشؤون الإسلامية" بمنطقة الرياض يدشن مركز الخدمات الشامل -
قبل مواجهة الفيحاء دوريًّا.. النصر يخسر خدمات "حمدالله" -
"المعلمي" يلتقي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة -
مشاكل دفاع الهلال تتضاعف قبل موقعة الكلاسيكو أمام الأهلي -
يعمل لمدة 4 ساعات.. "السديس" يدشِّن "روبوت التطهير الذكي" بالمسجد الحرام -
أول تعليق من أحمد أبوالغيط على تصريحات جورج قرداحي بشأن السعودية والإمارات -
كأس ألمانيا .. مونشنجلادباخ يهزم بايرن ميونخ بخماسية نظيفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

الخلف الأثرية قبور بعثرت وقلاع تهدمت

Print
الخلف الأثرية قبور بعثرت وقلاع تهدمت الخلف الأثرية قبور بعثرت وقلاع تهدمت
تعاني قرية الخلف الأثرية بمحافظة قلوة في منطقة الباحة، والتي يرجع تاريخها إلى النصف الأول من القرن الثالث الهجري الإهمال على الرغم من أهميتها التاريخية.

ومن معالم قرية الخلف، المسجد، الذي تقدر مساحته بنحو 324 مترًا مربعًا، والذي تهدم سقفه والأعمدة، كما يوجد بالقرية بئر تاريخية يمتد إليها نفق من القرية تجنبًا للحروب في الماضي، ولكن الطريق دفن ولم يتبق منه سوى فوهة البئر، فضلًا عن باقي قلاع القرية التي تهدم أكثرها.

وطالب عدد من أهالي قرية الخلف الجهات المختصة بالاهتمام بها وإعادة ترميمها، حيث تعرضت مقابر القرية لعبث ودمار كبيرين وظهرت منها اللحود.

«الوطن» تواصلت مع عبدالكريم الحميد المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة ونقلت له معاناة هذه القرية، ولم يصلنا أي رد.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
طيران التحالف يقطع إمدادات الحوثيين ويدمر عتادهم

طيران التحالف يقطع إمدادات الحوثيين ويدمر عتادهم

الفوطة ذاكرة الرياض الخضراء

الفوطة ذاكرة الرياض الخضراء

اعتماد 110 برامج أكاديمية بجامعة المؤسس

اعتماد 110 برامج أكاديمية بجامعة المؤسس

دعم مالي لـ 1500 مزارع ومربي نحل

دعم مالي لـ 1500 مزارع ومربي نحل