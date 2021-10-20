دورة لمهارات الجراحة

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نظمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، دورة المهارات الأساسية للجراحة (Boss course) الخامسة لهذا العام على مستوى المملكة، وذلك في مستشفى قوى الأمن بالدمام.

وتهدف الدورة إلى رفع كفاءة أطباء التخصصات الجراحية وتوفير أعلى مستويات الأمان والسلامة للمرضى، كما تمثل رافدًا أساسيًا للقطاع الطبي بتأهيل الأطباء حديثي التخرج وصقل مهاراتهم، إضافة لكونها تواكب أحدث التطورات في مجال الجراحة والمحاكاة الطبية في التعليم الطبي.

والدورة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 30 ساعة تدريبية، وشهدت حضور 10 مشاركين من الأطباء المقيمين، كما بلغ عدد المدربين 10 استشاريين من تخصصات الجراحة العامة، النساء والولادة، جراحة التجميل، وجراحة العظام. وهذه الدورة الـ195 لمراكز الجراحة الأساسية في الخدمات الطبية، حيث تقام الدورات في (7) مراكز مختلفة بالمملكة.