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بيت خبرة لرفع الوعي البيئي لطلبة التعليم العام

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بيت خبرة لرفع الوعي البيئي لطلبة التعليم العام بيت خبرة لرفع الوعي البيئي لطلبة التعليم العام
تعتزم وزارة البيئة والمياه و الزراعة التعاقد مع بيت خبرة لأنشطة التدريب والتعليم، لتنفيذ مشروع يستهدف تقديم خدمات رفع الوعي البيئي لطلبة التعليم العام في المناطق.

حلول مناسبة

يهدف المشروع إلى تيسير المعرفة البيئية، وكشف الحقائق المتصلة بها، وتشكيل معرفة لدى فئات مختلفة من المجتمع، تساعدهم على فهم المشكلات البيئية، ليكون لهم نصيب من الإسهام في المحافظة على المحيط البيئي. كما يهدف إلى توليد الحماس تجاه إيجاد الحلول المناسبة من خلال غرس القيم البيئية بهم الهادفة لصيانة البيئة، والحث على المشاركة في الحد من المشكلات البيئية والوقاية منها.

الوعي البيئي

يعرف «الوعي البيئي» بأنه الإدراك بمعطيات البيئة أو معرفتها من خلال إدراك الأفراد الواقع الاجتماعي الذي يعيشون فيه، وبما يدور في بيئتهم المحلية والقومية والعالمية من ظواهر ومشكلات بيئية، وآثارها ووسائل علاجها، ويكتسبه الأفراد من إدراكهم الواعي لهذه الأبعاد، حيث تتكون لديهم المفاهيم والاتجاهات والقيم. ويعرف أيضا بأنه إدراك الفرد القائم على إحساسه ومعرفته بالعلاقات والمشكلات البيئية، من حيث أسبابها وآثارها ووسائل علاجها. كما يتم تعريفه بأنه إدراك الفرد دوره في مواجهة البيئة أو مساعدة الأفراد والجماعات على اكتشاف الوعي بالبيئة ومشكلاتها، وهو إدراك قائم على المعرفة بالعلاقات والمشكلات البيئية، من حيث أسبابها وآثارها ووسائلها.

المناطق المستهدفة

المدينة المنورة

مكة المكرمة

الرياض

عسير

الباحة

نجران

جازان

الحدود الشمالية

حائل

تبوك

الشرقية

الجوف

القصيم


الوطن السعودية

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