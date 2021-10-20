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ارتفاع الفحوصات بخالد التخصصي

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ارتفاع الفحوصات بخالد التخصصي ارتفاع الفحوصات بخالد التخصصي
سجل عدد الفحوصات المخبرية في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ارتفاعا على كافة الخدمات الأخرى حيث بلغ عدد الفحوصات 498.983 فحصا.

جاء ذلك من خلال تقرير إحصائي صادر عن وزارة الصحة لعام 2020 تلاها عدد من الفحوصات الشعاعية بلغ 293.690 فحصا، وسجل التسجيل العيني 38.232 فحصا، واختبارات الجهاز التنفسي 10.923، والعمليات الجراحية 30.662 عملية، وبلغ التصوير العيني 38.232 إجراء، وعدد الزيارات الأولية 25.083 زيارة، وزيارات المتابعة 160.370، والخدمات الفنية المساعدة 27.050 خدمة، وزيارات عيادة الفحص الشامل1821، بينما بلغت حالات الفحص الأولي 2375، والمنومين1181 حالة.


الوطن السعودية

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