مياه الصرف تخنق مزاحمية الرياض

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لأكثر من عامين وسكان حي الصقورية بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض يعانون من طفح الصرف على طريق الملك عبدالعزيز الذي يعد الشارع العام والرئيس للمحافظة، فيما أوضحت شركة المياه الوطنية القطاع الأوسط لـ«لوطن» أن المتسبب في طفح مياه الصرف عقار قامت الشركة باتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بإصدار مخالفة لصاحب المبنى، ونظرا لعدم تجاوبه لوقف الطفح، تم قطع خدمة المياه عن العقار، إضافة إلى مخاطبة الشركة لمحافظ المزاحمية بهذا الخصوص.

لا تجاوب

وقال عدد من سكان الحي: نعاني من الصرف الصحي في حي الصقورية شمال طريق الملك عبدالعزيز باتجاه مقبرة حضار شمالا منذ أكثر من عامين وتواصلنا مع الجهات المعنية ولم يتم التجاوب، وأشاروا إلى أن التغريم وإقفال عداد الماء لم يحل المشكلة التي لاتزال مستمرة. وحذروا من استمرار طفح الصرف وروائحه التي قد تؤدي لانتشار الأمراض.

تقرير سابق

وكانت «الوطن» نشرت تقريرا سابقا بعنوان«تسربات الصرف تؤرق سكان المزاحمية» بتاريخ 3 ذو القعدة من العام المنصرم 1442 وتضمن شكوى أهالي محافظة المزاحمية، التابعة لمنطقة الرياض، من طفح مياه الصرف الصحي في شوارعهم وأمام منازلهم في عدد من الأحياء مطالبين بإزالة الضرر عنهم، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحزم على المخالفين.