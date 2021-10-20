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ماذا كان يقول رونالدو وبرونو بعد هدف أتالانتا في مانشستر يونايتد؟

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ماذا كان يقول رونالدو وبرونو بعد هدف أتالانتا في مانشستر يونايتد؟ ماذا كان يقول رونالدو وبرونو بعد هدف أتالانتا في مانشستر يونايتد؟

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نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة لنجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه برونو فيرنانديز وهما يتناقشان في أرض الملعب عقب هدف فرق أتالانتا الأول في شباك الشياطين الحمر.

ويحتضن مسرح الأحلام أولد ترافورد مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره أتالانتا الإيطالي ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا ، وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين للاشيء في صدمة كبيرة لجماهير مانشستر يونايتد.

وعقب هدف فريق أتالانتا الأول التقطت الكاميرات كريستيانو رونالدو وهو يتناقش مع برونو فيرنانديز في أرض الملعب.

وتوالت التعليقات الساخرة من متابعي الحساب وجماهير مانشستر يونايتد على الصورة، وكان من أبرزها تعليق أحد المتابعين قائلاً: رونالدو يقول له متى سيمشي هذا الرجل ؟ (في إشارة إلى سولشاير ) وبرونو فيرنانديز يقول له: لا أعلم.

وكان أولى جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد قد بدأ المباراة بتشكيل غاب عنه الثنائي بول بوجبا وجادون سانشو في مفاجأة كبيرة لجماهير الفريق.

وضمت تشكيلة مانشستر يونايتد اللاعبين:

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

في خط الدفاع: ون بيساكا وفيكتور ليندولف وهاري ماجواير ولوك شو.

في خط الوسط: سكوت ماكتوميناي وفريد وبرونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: ماركوس راشفورد وكريستيانو رونالدو وماسون جرينوود.

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