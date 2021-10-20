وفد من جمهورية أذربيجان في زيارة لكلية الآداب بجامعة عين شمس

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تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، د.عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، استقبل د. مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس الدكتورة سوينج علييفا رئيسة اللجنة الحكومية للغة الأذربيجانية بجمهورية أذربيجان والوفد المرافق لها وممثلا عن سفارة أذربيجان بمصر.

وكان في استقبالهم أيضا كل من د. رانيا محمد فوزي رئيسة قسم اللغات الشرقية، د.ماجدة مخلوف أستاذ اللغة التركية بالقسم .

وتناولت الزيارة حديثا وديا حول ملامح التبادل الثقافى والعلمي المستقبلي بين الجانبين خاصة أن قسم اللغات الشرقية هو الوحيد من نوعه داخل جامعة عين شمس الذي يتم فيه تدريس اللغة الأذرية والتي يدرس يها حوالي ٤٠٠ طالب .

وحرصت «علييفا» على إهداء مجموعة من الكتب في تعليم اللغة الأذرية لغير الناطقين بها لمكتبة الكلية، كما تبادلت الحديث الودي مع بعض أعضاء هيئة التدريس د. ميادة أحمد ود. خالد السويركي والهيئة المعاونة وكذلك مجموعة من الطلاب الدارسين لهذه اللغة بالقسم.

ومن جانبه أعرب الجانب الآذري عن رغبته الطموحة في عقد اتفاقية تعاون مع جامعة عين شمس ممثلة في كلية الآداب لتبادل الأساتذة والزيارات العلمية والأبحاث العلمية في التخصص والدراسات البينية، لتعميق أواصر التعاون الثقافي والعلمي بين الجانبين.

كما حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية بأبرز معالم الكلية مثل المكتبة وقاعة مؤتمرات ومجلس الكلية.