حي المعادي يحصد أحد المراكز المتقدمة بجائزة التميز الحكومي

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في إطار حرص الدولة على تحفيز روح المنافسة بين العاملين بالدولة، تم امس الثلاثاء الموافق ١٩ من اكتوبر ٢٠٢١ توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من السادة المحافظين والمسئولين.

وتم تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي لعام 2021، في مجالات: التميز الفردي، والقيادي، والإبتكار والإبداع المؤسسي وكذا المؤسسات المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية.

وفي جائزة الوحدة الخدمية فئة المراكز التكنولوجية تم تتويج المركز التكنولوجي لحي المعادي ضمن المراكز العشر الاوائل على مستوى الجمهورية.