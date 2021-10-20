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الخطيب يهدي الموسيقار عمر خيرت درع وعلم الأهلي ‏

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الخطيب يهدي الموسيقار عمر خيرت درع وعلم الأهلي ‏ الخطيب يهدي الموسيقار عمر خيرت درع وعلم الأهلي ‏

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حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على تكريم الموسيقار عمر خيرت على ‏هامش احتفالية النادي لتكريم الرمزين الكبيرين حسن حمدي رئيس النادي الأسبق والدكتور حسن ‏مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وقام الخطيب بإهداء درع وعلم النادي إلى الموسيقار عمر خيرت، بعد انتهائه من عزف ‏بعض المقطوعات الموسيقية.‏

وانطلق الحفل منذ قليل بمعهد الموسيقى العربية، في ‏حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة النادي، ولفيف من ‏السادة المدعوين. ‏

وكان الموسيقار عمر خيرت قد وجه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ‏محمود الخطيب على دعوته للمشاركة في الاحتفالية. وقال الموسيقار الكبير إنه سعيد بدعوة نادي القرن للمشاركة في حفل تكريم القامتين الكبيرتين ‏في عالم الرياضة.‏

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر منح حسن حمدي ‏رئيس النادي الأسبق، «قلادة الأهلي الذهبية»، تقديرًا لحجم عطائه الكبير على مدى ما يزيد ‏على خمسين عامًا قضاها في خدمة النادي في المناصب المختلفة؛ لاعبًا، ومديرًا للكرة، ‏ومشرفًا على الفريق الأول لكرة القدم، وعضوًا بمجلس الإدارة وأمينًا للصندوق ووكيلًا ‏للنادي، ونائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للنادي في الفترة من 2002 حتى 2014.‏

كما قرر مجلس الإدارة منح الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد «قلادة ‏الأهلي الذهبية» أيضًا؛ تقديرًا لعطائه الكبير للنادي الأهلي؛ لاعبًا ومدربًا للفريق الأول لكرة ‏اليد، وما قدمه للرياضة المصرية والعالمية في العديد من المناصب المحلية والقارية، سواء ‏رئيسًا للاتحاد المصري لكرة اليد، ثم أمينًا عامًّا للجنة الأولمبية المصرية، حتى تولى رئاسة ‏الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 ولمدة 6 دورات متتالية مستمرة حتى الآن.‏

المصرى اليوم

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