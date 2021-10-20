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إرساء السلام في أفغانستان

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إرساء السلام في أفغانستان إرساء السلام في أفغانستان
دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى بذل المزيد من الجهود، لتحقيق سلام دائم في أفغانستان، وذلك في كلمته بمستهل محادثات تستضيفها بلاده بشأن الدولة الواقعة في آسيا الوسطي. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عنه القول إن «البحث عن السلام لا يزال مهمة ملحة». كما دعا «لافروف» ممثلي حركة «طالبان»، المشاركين في المحادثات، إلى ضمان الحقوق الأساسية لجميع السكان الأفغان. وقال: «في ظل عدم الاعتراف الدولي بحكومة «طالبان»، ونظرا للمشاكل الاقتصادية والإنسانية، فإنه لا يمكن وصف الوضع بأنه مستقر». وبحسب الروس، يشارك في المحادثات ممثلون عن 10 دول، منها الصين وإيران وباكستان.

الوطن السعودية

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