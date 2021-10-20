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إصابة لوكاكو .. نجم تشيلسي يغادر الملعب بعد تدخل عنيف

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إصابة لوكاكو .. نجم تشيلسي يغادر الملعب بعد تدخل عنيف إصابة لوكاكو .. نجم تشيلسي يغادر الملعب بعد تدخل عنيف

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تعرض البلجيكي روميلو لوكاكو لإصابة قوية عند الدقيقة الـ19 من مباراة فريقه تشيلسي أمام مالمو في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتدخل المدافع لاس نيلسن بقوة على قدم لوكاكو داخل منطقة الجزاء ليحصل على بطاقة صفراء ويستغل جورجينيو ويسدد ركلة الجزاء في المرمى.

للمزيد: لوكاكو يقود تشيلسي ضد مالمو فى دوري أبطال أوروبا

ويتقدم تشيلسي حتى الآن على منافسه مالمو بهدفين دون رد، حيث جاء الهدف الاول عن طريق أندرياس كريستيسن في الدقيقة التاسعة وأضاف جورجينو الثاني في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

وعاد روميلو لوكاكو إلى صفوف تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي بعدما قدم موسمًا إستثنائيًا وحقق لقب الدوري المحلي.

المصرى اليوم

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