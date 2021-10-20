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خبير يقترح حلا للتسهيل على أولياء الأمور بشأن المصروفات الدراسية

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خبير يقترح حلا للتسهيل على أولياء الأمور بشأن المصروفات الدراسية خبير يقترح حلا للتسهيل على أولياء الأمور بشأن المصروفات الدراسية

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قال صلاح السكري، الخبير الدولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، إنه مستعد لدفع مصاريف الطلاب غير القادرين على دفع الرسوم الدراسية في المدارس الحكومية، مطالبًا رجال الأعمال بدفع رسوم طلبة المدراس، ومن ثم خصمها من الوعاء الضريبي.

وتابع «السكري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن أحد الأشخاص تواصل معه لمساعدته في دفع الرسوم الدراسية، وعندما سأله عن المصاريف رد عليه: «500 جنيه لأولادي الاتنين»، معقبًا: «500 جنيه ومش قادر يدفعهم».

وشدد على ضرورة مساهمة رجال الأعمال في دفع الرسوم الدراسية لطلاب المدراس أو الجماعات الحكومية، أما المدراس الخاصة، فعلى ولي الأمر أن يتحملها.

المصرى اليوم

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