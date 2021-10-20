"ويكيبيديا" : صفحاتنا كتبت تربع الهلال وحيداً على عرش الألقاب المحلية والقارية

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تفاعلت الموسوعة الرقمية العالمية "ويكيبيديا" مع إنجاز الهلال بتأهله لنهائي آسيا بعد فوزه أمس على النصر في "أمسية غرب القارة" بهدفي "ماريقا" وسالم الدوسري.

وغرد "ويكيبيديا" بالعربية بقوله : حسب ما تمَّ توثيقه في صفحاتنا ومقالاتنا؛ الهلال هو النادي الوحيد من المملكة العربية السعودية الذي يتربّع على عرش الألقاب محلياً وقارياً .

‏وأضاف "اليوم يصل إلى النهائي السادس على مستوى القارة في تاريخه".

يشار إلى أن الهلال على موعد مع النهائي الثاني على التوالي وهذه المرة يلاقي "بوهانج" الكوري في 23 نوفمبر بالعاصمة الرياض.