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المجلس الأعلى للقضاء بتونس: تطهير القضاء عبر السلطة التنفيذية مسار خاطئ

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المجلس الأعلى للقضاء بتونس: تطهير القضاء عبر السلطة التنفيذية مسار خاطئ المجلس الأعلى للقضاء بتونس: تطهير القضاء عبر السلطة التنفيذية مسار خاطئ

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قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر، اليوم الأربعاء، إن تطهير القضاء من خلال السلطة التنفيذية «مسار خاطئ ومخالف للمعايير الدولية ويمكن أن تنجر عنه آثار عكسية».

وأضاف في حديثه مع وكالة «تونس إفريقيا للأنباء» أن تطهير القضاء عبر الآلية المذكورة «تمت تجربته سنة 2012 ولم يقدم نتائج طيبة بل حدثت فيه مظالم».

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للقضاء «منخرط في محاربة الفساد في جميع المجالات»، مبينا أن محاربة الفساد في القضاء «تتم في إطار مؤسساتي وطبق الضمانات الموجودة في القانون».

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قال في وقت سابق إنه «لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء»، مشددا على أنه «لا يمكن أن تبقى القضايا على رفوف المحاكم لسنوات بسبب تسلل البعض إلى السلك القضائي».

المصرى اليوم

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