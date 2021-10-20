نائب محافظ الشرقية يشهد ختام المرحلة الأولى لبرنامج «سفراء الوعي» (صور)

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اختتمت مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية برنامج «سفراء الوعى» والذي تم تنظيمه برعاية وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج بالشراكة مع الهيئة العامة للإستعلامات، اليوم الأربعاء، وذلك بمركز الخدمات المتكاملة بمدينة الزقازيق.

حضر حفل الختام وتكريم المشاركين، كل من الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، وعبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وعلاء حنيش مدير عام إعلام شرق الدلتا، ومجدي شلبي مدير عام مركز الخدمات المتكاملة بالشرقية، والنائبة هند حازم عضو مجلس النواب، وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

أشرف على البرنامج التدريبي وتنظيمه خلال فعالياته كل من الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة، والدكتور محمد الفقي مساعد رئيس مجلس الأمناء للتخطيط الإستراتيجي والمشروعات، واللواء أركان حرب حافظ حسين مساعد وزير التجارة والصناعة السابق، والدكتور أحمد الصادي نائب المنسق العام للقادة بالشرقية، والمحاسب محمود سعيد منسق عام القادة بههيا.

ويهدف البرنامج إلى نشر الوعى المجتمعى لدى أبناء الشعب المصرى على كافة المستويات وفى جميع المجالات، حيث تقوم الوزارة والهيئة والمؤسسة بإعداد وتأهيل 10000 سفيراً للوعى بجميع المحافظات، مؤهلين في مجالات متعددة يكون من ضمن مهامهم نشر الوعى في قرى حياة كريمة.

وأكد الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس الأمناء، ضرورة التشبيك مع مبادرة حياة كريمة (محور الوعى)، ودور سفراء الوعى في تحقيق رؤية الدولة المصرية، وكذلك دور سفراء الوعى في تحقيق الوعى السياسي، ودورهم في تحقيق الوعى الأسرى، وتحقيق الوعى التنموى والبيئي والصحي، وفى مجال حقوق الإنسان والوعي المجتمعى، فضلا عن دور سفراء الوعى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودورهم أيضا في خلق بيئة تساهم في ترسيخ العلاقة بين الدولة والمواطن.

وأوضح الدكتور محمد الفقي نائب رئيس مجلس الأمناء للتخطيط الإستراتيجي والمشروعات ومنسق عام الشرقية، أنه يتم العمل على تشكيل الوعى الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية، وهي التمكين الإقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، والإكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، والمواطنة وإحترام التنوع.

وأشار إلى أن من استفاد من هذا البرنامج، هم المتطوعين بمؤسسة القادة بجميع أنحاء الجمهورية والجهات الشريكة، وحصل المشارك على شهادة معتمدة بإجتياز برنامج سفراء قادة الوعي، وقدم هذا البرنامج كمنحة مجانية للأعضاء المتطوعين بمؤسسة القادة والمرشحين من الجهات الشريكة.

وفي نهاية الحفل، سلم الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، شهادات إجتياز برنامج سفراء قادة الوعي، وقام بتكريم عدد من الإعلاميين والصحفيين وأعضاء مؤسسة القادة.