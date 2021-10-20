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أستراليا تطور نظام مراقبة لكشف مصابي كورونا على الرحلات الجوية القادمة إليها

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أستراليا تطور نظام مراقبة لكشف مصابي كورونا على الرحلات الجوية القادمة إليها أستراليا تطور نظام مراقبة لكشف مصابي كورونا على الرحلات الجوية القادمة إليها
يحلّل مياه الصرف الصحي في مراحيض الطائرات

أستراليا تطور نظام مراقبة لكشف مصابي كورونا على الرحلات الجوية القادمة إليها

طوّرت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية نظام مراقبة لتحليل عينات مياه الصرف الصحي للكشف عن إصابات كورونا في الرحلات الجوية الطويلة؛ بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم "الأربعاء".

وذكرت الوكالة أن اختبار مياه الصرف الصحي على الرحلات القادمة إلى أستراليا يمكن أن يكون وسيلة فعالة لفحص الركاب بحثًا عن فيروس "كوفيد- 19".

من ناحيته بيّن مدير علوم الأراضي والمياه في الوكالة بول بيرتش، أن الاختبار لا يستغرق وقتًا طويلًا.

وأضاف "بيرتش" أن بإمكان فرق البحث تقليب العينات في أقل من أربع ساعات، وإجراء التحليلات أثناء مرور الركاب عبر الجمارك واستلام أمتعتهم.

من جانبه أشار باحثون في أستراليا إلى أن اختبار مياه الصرف الصحي للطائرات يدخل ضمن مساعي مكافحة انتشار الوباء، خصوصًا مع رفع قيود السفر عبر العالم.

وحلّلت الوكالة عينات مياه الصرف الصحي من المراحيض لـ37 رحلة من دول ينتشر فيها الوباء، بينها الهند وفرنسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا وكندا وألمانيا، وخلصت إلى أن 65 في المائة من الرحلات أظهرت نتائج إيجابية لفيروس كورونا، رغم اختبار جميع الركاب قبل 48 ساعة من الصعود على متن الطائرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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