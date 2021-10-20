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كورونا عربيًا.. لبنان 778 إصابة و 188 حالة بالمغرب خلال الساعات الـ24 الماضية

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كورونا عربيًا.. لبنان 778 إصابة و 188 حالة بالمغرب خلال الساعات الـ24 الماضية كورونا عربيًا.. لبنان 778 إصابة و 188 حالة بالمغرب خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا عربيًا.. لبنان 778 إصابة و 188 حالة بالمغرب خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع عدد الإصابات إلى 635447 إصابة.
وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8438 حالة بعد تسجيل أربع حالات وفاة.
كما سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 942967 حالة.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 14 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 14580 وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 922913 متعافيًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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