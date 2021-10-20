بدء توافد المدعوين على حفل الأهلي لتكريم حسن حمدي وحسن مصطفى

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

بدأ منذ قليل توافد المدعوين لحضور حفل مجلس إدارة النادي الأهلي لتكريم حسن حمدي، رئيس النادي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الذي ينطلق بعد قليل.

ووصل محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى مقر الاحتفالية التي شهدت تجهيزات مكثفة، فيما توافد تباعًا الشخصيات المدعوة لحضور الحفل.

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قرر منح حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، «قلادة الأهلي الذهبية» تقديرًا لحجم عطائه الكبير على مدى ما يزيد على خمسين عامًا قضاها في خدمة النادي في المناصب المختلفة؛ لاعبًا، ومديرًا للكرة، ومشرفًا على الفريق الأول لكرة القدم، وعضوًا بمجلس الإدارة وأمينًا للصندوق ووكيلًا للنادي، ونائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للنادي في الفترة من 2002 حتى 2014 .

كما قرر مجلس الإدارة منح الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد «قلادة الأهلي الذهبية» أيضًا؛ تقديرًا لعطائه الكبير للنادي الأهلي؛ لاعبًا ومدربًا للفريق الأول لكرة اليد، وما قدمه للرياضة المصرية والعالمية في العديد من المناصب المحلية والقارية، سواء رئيسًا للاتحاد المصري لكرة اليد، ثم أمينًا عامًّا للجنة الأولمبية المصرية، حتى تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 ولمدة 6 دورات متتالية مستمرة حتى الآن.