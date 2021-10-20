برشلونة يهزم دينامو كييف بصعوبة بهدف دون رد في دوري أبطال أوروبا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق نادي برشلونة الفوز على دينامو كييف بهدف دون رد فى اللقاء الذي جمعهما اليوم فى دوري أبطال أوروبا .

سجل هدف المباراة الوحيد بيكيه فى الدقيقة 36 من عمر المباراة .

ودخل المدافع الإسباني المخضرم جيرارد بيكيه تاريخ نادي برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الهدف الذي سجله اليوم في شباك فريق دينامو كييف الأوكراني.

وسجل جيرارد بيكيه هذا الهدف بعمر 34 عاماً و260 يوماً ليحطم رقم سيلفينيو الذي كان قبل هذا الهدف أكبر من سجل هدفاً لبرشلونة في البطولة الأوروبية العريقة.

الجدير بالذكر أن هذا الهدف هو الأول لبرشلونة هذا الموسم في البطولة أيضاً بعدما خسر في أول مباراتين من بايرن ميونخ وبنفيكا وبنتيجة واحدة هي 3/صفر.

بهذه النتيجة رفع برشلونة رصبده إلى 3 نقاط فى المركز الثالث خلف بنفيكا وبايرن ميونخ المتصدر برصيد 6 نقاط .