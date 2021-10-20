«البحوث الإسلامية» يطلق قافلة دعوية لمحاربة الفكر المتطرف ودعم حياة كريمة في قنا

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أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، قافلة دعوية بمحافظة قنا، تزامنا مع الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، لنشر الفكر الوسطى ومحاربة الفكر المتطرف، ودعم جهود الدولة التنموية التي تشهدها القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

قافلة دعوية تابعة للازهر بقنا

قال الشيخ محروس حسين عمار، مدير عام وعظ قنا، إن القافلة التي اطلقها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تحمل هذه المرة العديد من الرسائل والأهداف التي تسعى بجدية لتوصيلها لكافة أبناء قنا بمختلف مراكز المحافظة.

قافلة دعوية تابعة للازهر بقنا

وأضاف ان عمل القافلة لا يقتصر على مكان محدد أو مغلق، لكن كل الأماكن متاحة ومفتوحة أمام القافلة بتنسيق مسبق بين الأزهر الشريف ومؤسسات الدولة المختلفة، فالقافلة تقصد المستشفيات ومراكز الشباب ومراكز الشرطة وقصور الثقافة والمجلس القومى للمرأة والمقاهي والدواوين العائلية، بجانب أماكن عمل مشروعات حياة كريمة.

قافلة دعوية تابعة للازهر بقنا

واشار عبدالحميد أبوالنصر، المشرف الاعلامى للقافلة الدعوية، إن الهدف من القافلة نشر الفكر الوسطى وسماحة الدين الاسلامى، ودعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف، مع محاربة الشائعات الكاذبة التي تستهدف التأثير على جهود الدولة في المشروعات التنموية، مع التركيز على الآداب النبوية وحب الوطن وتنمية روح المواطنة في ظل ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أبوالنصر أن جولات القافلة تتضمن زيارات للكنائس والأديرة لنقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بجانب زيارات للقرى التي تشهد خصومات ثأرية مساهمة في فتح صفحات جديدة من التسامح ومساندة جهود الدولة في محاربة الثأر وتأثيره على عملية التنمية.

وأوضح الشيخ زيدان عبدالرحمن، عضو الامانة العامة للدعوة والاعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن القافلة الدعوية تضم ١٤ عضواً من مجمع البحوث الإسلامية، بينهم واعظتان، لضمان التواصل مع كافة الفئات وتوصيل الرسائل التي تسعى القافلة لنشرها بين فئات المجتمع، خلال أسبوع كامل موزع على مختلف مراكز قنا.