استشاري: إصلاح عمليات السمنة الفاشلة أصعب أنواع الجراحات

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن جراحات إصلاح عمليات السمنة الفاشلة تعد أصعب من العمليات على وجه الإطلاق، ولكن من الممكن إجرائها بشكل جيد على يد طبيب يمتلك الخبرة اللازمة في إجراء مثل هذه العمليات.

وتابع «صبري»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن عملية التكميم تعد من أسهل عمليات السمنة، مشيرًا إلى أن مريض السمنة بعد إجراء عملية التكميم ينخفض وزنه بشكل تدريجي بدون أي عملية شفط.

ولفت إلى أن عملية التكميم تشهد إزالة جزء من المعدة، وبعد ذلك يتم التأكد من عدم إزالة جزء من «قبة» المعدة، ومن ثم إجراء اختبار تسريب، وإضافة طبقة من الدهون حول المعدة.